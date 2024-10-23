- أعضاء الوفد الياباني يعبرون عن إعجابهم الشديد بما أنجزته مصر من مشروعات عملاقة في زمن قياسي.. ويؤكدون رغبتهم في الاستثمار بالسوق المصرية

اصطحب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس عمرو خطاب، المدير العام بالمكتب الفني للوزير، والسفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي، صباح اليوم، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال"، وأعضاء تحالفه الاستثماري المكون من 15 شركة، في جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان، خلال لقائه بكانازاوا يوكيو.

وقدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم شرحًا لكانازاوا يوكيو وأعضاء تحالفه الاستثماري عن النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تعد تطبيقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي تتميز بموقعها العبقري.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أن العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى نقل التنمية شرقًا باتجاه إقليم قناة السويس، كما تعد البوابة الرئيسية لتنمية شبه جزيرة سيناء. وتضم العاصمة مختلف أنماط الإسكان والمشروعات الرائدة التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، إضافة إلى مناطق صناعية تستهدف الصناعات التكنولوجية، وتستفيد من قربها من العديد من الموانئ الهامة، بجانب ربطها بالعمران القائم بشبكة من وسائل النقل الجماعي الحديث.

ومن أعلى نقطة في أفريقيا، بالبرج الأيقوني، قدم المهندس عمرو خطاب شرحًا وافيًا للوفد الياباني عن مخطط استعمالات الأراضي بمراحل تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 170 ألف فدان. كما عرض ما تم إنجازه من مشروعات رائدة في زمن قياسي بالمرحلة الأولى للعاصمة، ومساحتها 40 ألف فدان، وتشمل منطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برجًا باستخدامات مختلفة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 400 متر.

وأضاف المدير العام بالمكتب الفني للوزير أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تضم أيضًا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وهي أكبر حديقة مركزية في أفريقيا والثانية على مستوى العالم، وتهدف إلى تقديم نمط جديد ومختلف للعمران المصري وتحقيق جودة الحياة. بجانب عدد من الأحياء السكنية التي بدأت بالفعل في استقبال ساكنيها، بالإضافة إلى الحي الحكومي الذي تم تشغيله منذ أكثر من عام ونصف العام، علاوة على التكامل بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ العديد من المشروعات، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص.

من جانبه، عبّر كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال" وأعضاء تحالفه الاستثماري المكون من 15 شركة، عن إعجابهم الشديد بما أنجزته الدولة المصرية من مشروعات عملاقة في زمن قياسي يصعب تحقيقه في العديد من دول العالم.

وأكد كانازاوا يوكيو رغبته في نقل جزء كبير من استثماراته إلى مصر، والتي تقدر بـ8 مليارات دولار، بالإضافة إلى رؤوس الأموال الكبيرة لأعضاء تحالفه الاستثماري المكون من 15 شركة من كبرى الشركات.



وأوضح أن مصر تعد سوقًا واعدة للاستثمار وبوابة للانطلاق نحو السوقين العربية والأفريقية، لما تمتلكه من موقع استراتيجي ودور رائد في منطقة الشرق الأوسط.