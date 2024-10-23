الإحصاء البريطاني: ارتفاع الوفيات بسبب تعاطي المخدرات 30% خلال عام

أظهرت أحدث البيانات الرسمية ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن تعاطي الكوكايين في إنجلترا وويلز بواقع 30% خلال 12 شهرا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه. ميديا).

وأفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، بأن إجمالي العدد المسجل للوفيات المرتبطة بالمخدرات وصل إلى رقم قياسي جديد العام الماضي.

وكان هناك 1118 حالة وفاة تشمل الكوكايين التي سجلت في 2023، مما يشكل خُمس جميع حالات الوفاة الناتجة عن التسمم بالمخدرات.

وهذا أعلى بواقع 5. 30% من العام السابق عندما كان هناك 857 حالة وفاة، وأعلى 10 مرات تقريبا منه في 2011 عندما سجلت 112 وفاة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إنه على مدار العقد الماضي كان الكوكايين باستمرار ثاني أكثر مخدر استهلاكا، بعد القنب، في إنجلترا وويلز.

وشكلت ويلز نحو 8 من كل 10 حالات وفاة مسجلة في العام الماضي، أي 2. 79%، تشمل الكوكايين وينقسم العدد إلى 886 ذكرا مقارنة بـ232 أنثى.

ومازال أعلى معدل للوفيات المتعلقة بتسمم المخدرات وسوء استخدام المخدرات الأعلى في شمال شرق إنجلترا، مسجلا 3. 174 وفاة لكل مليون شخص و5. 108 لكل مليون، على التوالي.

وكان أدنى معدل في لندن حيث كان هناك 1. 58 وفاة لكل مليون شخص لتسمم المخدرات و41 وفاة لكل مليون شخص لسوء استخدام المخدرات.

وارتفع معدل الوفيات؛ بسبب المخدرات في ويلز على أساس سنوي حيث جرى تسجيل 377 وفاة مرتبطة بتسمم المخدرات في 2023، مقارنة بـ318 وفاة في 2022.