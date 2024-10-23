قطر تدين بأشد العبارات هجوما في العاصمة التركية

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أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، وأكدت تضامنها التام ووقوفها إلى جانب تركيا ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قا يا إن اثنين على الأقل من منفذي الهجوم لقيا حتفهما.

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم.

يذكر أن ميليشيات كردية وتنظيم داعش وجماعات يسارية متطرفة شنت هجمات في تركيا في السابق