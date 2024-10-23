وزير الدفاع الأمريكي يرد على مزاعم التحقيق مع مسئول في مكتبه بشأن التسريبات حول إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إنه لم يرِد اسم أي شخص داخل مكتبه أو التحقيق معه كجزء من التحقيق في تسريب وثائق سرية للغاية حول إسرائيل الأسبوع الماضي.

ووفقًا لشبكة «CNN»، نُشر اسم مسئول في البنتاغون وتم اتهامه على وسائل التواصل الاجتماعي دون دليل بالوقوف خلف التسريبات، وهو ما دحضه السكرتير الصحفي للبنتاجون باتريك رايدر، الثلاثاء.

وأضاف أوستن لمجموعة صغيرة من الصحفيين الذين سافروا معه إلى روما الأربعاء، في إشارة إلى مكتب وزير الدفاع: «لا يوجد مسئول بمكتب وزير الدفاع تم ذكر اسمه ضمن التحقيقات».

واستطرد: «لذلك هذا غير صحيح في هذه المرحلة، ولا يوجد دليل على ذلك، أو أي مؤشر على تورط أي مسئول في مكتب وزير الدفاع بذلك».

وذكرت شبكة CNN، أن «وزارة الدفاع تدعم التحقيق في التسريب، الذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويركز على من كان لديه حق الوصول إلى الوثائق قبل تسريبها».