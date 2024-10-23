عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم

الأربعاء، "ا.س.ص"، عامل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، ومصادرة الهاتف المضبوط؛ لاتهامه بالتعدي على "س.ع.م"، عاملة، وتصويرها بالإكراه.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 15981 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود بلاغًا من فتاة تتهم فيه شخص بالتعدي عليها، تحت التهديد، وذلك داخل شقة في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال تواجد المجني عليها في مسكن المتهم، حيث تربطها علاقة صداقة مع إبنه خالته والتي كانت تبحث لها عن عمل.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم قام بدفع المجني عليها إلى غرفته عنوة، وتعدى عليها صفعًا بالأيدي، ثم أشهر سلاح أبيض "سكين" في مواجهتها، مهددًا بإصابتها، وشل حركتها تحت التهديد، وصورها عارية، طالبًا إقامة علاقة غير شرعية معها، تحت التهديد.

وكشفت التحقيقات المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهمة استغاثت بالجيران وأسرة المتهم المقيمة في الجهة المقابلة لمسكنه "محل الواقعة".

وبتقنين الإجراءات، وتتبع خطوات المتهم، تم إلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أقر بالواقعة، وبفحص هاتفه المحمول تبين احتوائه على مقاطع مصورة "فيديو" لعدد من السيدات قام بتصويرهن، بقصد إقامة علاقات غير مشروعة معهن، تحت التهديد.

وبالتحفظ على الهاتف، وتحرير محضر بالواقعة، جرى عرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل إلى محكمة جنايات الإسكندريةالتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رفيق روؤف بهنام، وأنس أسامة العبد، وعمرو أمين شاكر، وسكرتير المحكمة، كيرلس الراوي.