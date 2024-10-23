ارتفاع حاد لأسعار النفط في ختام التعاملات

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء بارتفاع حاد في ظل الآمال في زيادة الطلب بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد في الصين أكبر دولة مستوردة للخام في العالم.

في المقابل حد احتمال الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط من صعود النفط. ووصل اليوم أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل بهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل يحيى السنوار زعيم حركة حماس الفلسطينية، لكن تحقيق اختراق في هذا الملف يبدو مراوغا.

يأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه إسرائيل عملياتها العسكرية لدفع حزب الله اللبناني بعيدا عن حدودها الشمالية في الوقت الذي تتوغل فيه داخل مخيم جباليا للاجئين المكدس بالسكان في غزة في إطار محاولاتها لفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 53ر1 دولار إلى حوالي 09ر72دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 54ر1 دولار أي بنسبة 1ر2% إلى 83ر75 دولار للبرميل تسليم نوفمبر/تشرين الثاني.

ياتي ذلك في حين قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس خفض أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق للمرة الثانية منذ يوليو الماضي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد من 35ر3% إلى 1ر3% بعد خفضه في يوليو الماضي بمقدار 10 نقاط أساس.

في الوقت نفسه تم خفض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 25 نقطة أساس أيضا إلى 60ر3% بعد خفضه بمقدار 10 نقاط أساس أيضا في يوليو الماضي.

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع بعد أن قال محافظ البنك المركزي بان جونجينج إن البنك سيخفض سعر الفائدة الأولي بما بين 20 و25 نقطة أساس. كما قال المحافظ إن البنك يمكن أن يخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بما يتراوح بين 2ر0 و5ر0 نقطة مئوية في الوقت المناسب وفقا لمستويات السيولة في السوق قبل نهاية العام الحالي.