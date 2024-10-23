ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 15 جنيها خلال تعاملات اليوم الاربعاء، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3750 جنيها، لأول مرة منذ 6 أشهر، وذلك مقارنة بـ3735 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأرجع أمبابي، أسباب الارتفاع إلى تحقيق المعدن الأصفر عالميا رقما قياسيا جديدا متخطيا مستويات الـ 2750 دولارا للأوقية للمرة الأولى فى تاريخ الذهب.

ووفقا للمدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 3214 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4285 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيها ليصل إلى 30 الف جنيها، مقابل 29880 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، أسعار الذهب ارتفعت لمستويات قياسية جديدة، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، إذ تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأميركية.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2764 دولارا.

وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

وأظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس، أن نائبة الرئيس الأمريكي مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس متقدمة بنسبة طفيفة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بواقع 46% مقابل 43%.

وفي الشرق الأوسط، أكدت إسرائيل أنها قتلت هاشم صفي الدين الذي كان من المرجح أن يخلف الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله الذي قتل أيضا الشهر الماضي.

وبدأ الفدرالي الأميركي منذ الشهر الماضي دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأظهرت أداة سي.إم.إي التابعة لفيد ووتش أن الاحتمالات التي

وتشير إلى أن المركزي الأميركي سيتخذ خطوة مماثلة الشهر المقبل تلاشت لكن متعاملين يرون فرصة بنسبة 92% لخفض بربع نقطة مئوية. وتراجع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 34.67 دولار للأوقية، بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1033.88 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1078.72 دولار.