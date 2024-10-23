 إيران: ليس لدينا أي دوافع للتدخل في الانتخابات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: ليس لدينا أي دوافع للتدخل في الانتخابات الأمريكية


نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:43 م

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران تنفي الاتهامات بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكدت أنه ليس لدى إيران مثل هذه الدوافع، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وقالت البعثة الإيرانية: "صرحت إيران مرارا بشكل لا لبس فيه أنه ليس لديها دوافع ولا نوايا للتدخل في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فهي ترفض بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات".

وتتهم السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية بشكل دوري طهران بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث يتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس على المنصب.

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