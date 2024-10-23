منصة إلكترونية تحجب التعليقات بعد حصول ترامب على تقييمات سلبية خلال تقديمه الطعام في ماكدونالدز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدت حيلة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في أحد مطاعم ماكدونالدز في ولاية بنسلفانيا إلى عواقب غير مقصودة على سلسلة مطاعم الوجبات السريعة.

فقد غمرت التعليقات الساخرة ملف سلسلة المطاعم على منصة التصنيف عبر الانترنت "يلب"، مما دفع المنصة إلى حجب المزيد من التعليقات.

وذكر أحد المعلقين "كانت خدمة العملاء مجرد مزحة. لقد وضع رجل عجوز خرف اللون البرونزي على البطاطس المقلية الخاصة بي ولم يرتد قفازات".

وقال مستخدم إن "الرجل العجوز غير المتماسك الذي يعمل على النافذة احتفظ ببقية النقود".

ومن أصل 104 تقييما ، أعطى 76 للموقع نجمة واحدة فقط.

وأقرت منصة "يلب" بأنه كان هناك سيل من التعليقات، مشيرة إلى أن الفرع اجتذب اهتماما شعبيا متزايدا بسبب زيارة ترامب، التي أثارت زيادة في عدد التقييمات.

وكان المطعم مغلقا أمام الجمهور بسبب هذا الحدث، مع اختيار العملاء مسبقا لتلك المناسبة.

وأوضح ماكدونالدز أنه لا يشارك في حملات سياسية، لكنه وافق على الحدث، بناء على طلب ترامب.