إف بي آي يؤكد التحقيق في نشر وثائق سرية حول استعدادات إسرائيل لضرب إيران

قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) الثلاثاء إنه يحقق في النشر غير المصرح به لوثائق سرية حول استعدادات إسرائيل لهجوم انتقامي محتمل على إيران.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الإثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت المعلومات السرية قد سربت أو تم اختراقها.

وأكد إف بي آي للمرة الأولى يوم الثلاثاء أنه يحقق في الأمرء، وقال في بيان إنه "يعمل بشكل وثيق مع شركائنا في وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وظهرت الوثائق، التي تحمل علامة سرية للغاية، لأول مرة على الإنترنت يوم الجمعة على تطبيق تليجرام وانتشرت بسرعة.