 ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 4:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 4:03 م

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

ووصل الوزير، بلينكن إلى الرياض في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى المملكة في إطار جولته الإقليمية؛ لبحث التطورات بالمنطقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان.

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