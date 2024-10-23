منتخب الشاطئية يختتم تدريباته قبل مواجهة السنغال بأمم إفريقيا

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اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مدربه مصطفى لطفي تدريباته، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة منتخب السنغال في مباراة الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الغردقة.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات، طالبهم فيها بضرورة اللعب بشكل قوي في المباراة القادمة ضد السنغال لحجز مقعد في كأس العالم.

وشرح المدرب خلال محاضرة الفيديو نقاط القوة والضعف في المنافس وتحديد طريقة اللعب فى المباراة.

ويفتقد منتخب مصر جهود الحارس الدولي إبراهيم حسن لتعرضه لإصابة قوية في العضلة الضامة خلال مباراة تنزانيا فى دور المجموعات، والحسينى طة للإيقاف بعد حصوله علي إنذارين في المباريات الماضية.