 تقرير: عشرات الجنود الإسرائيليين يلوحون بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية بدون صفقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: عشرات الجنود الإسرائيليين يلوحون بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية بدون صفقة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 6:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 6:13 ص

وقع 15 جنديا آخر على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية دون إبرام صفقة لتحرير الرهائن، حسبما أفاد موقع "واللا" الثلاثاء.

وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعا سابقا، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ووقع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، وفقا لجيروزاليم بوست.

ودعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى إنهاء الحرب "نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو. الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الرهائن بالإعدام".

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