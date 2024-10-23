محكمة أمريكية تأمر رودي جولياني بتسليم شقة بنيويورك لموظفتي انتخابات بسبب التشهير بهما

أمرت محكمة أمريكية رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، بتسليم شقته في مانهاتن بنيويورك وغيرها من المفردات الفاخرة لاثنتين من موظفي الانتخابات اللتين عمل على التشهير بهما بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

كما يلزم الحكم الذي أصدره قاض اتحادي في نيويورك جولياني وهو محامي سابق لدونالد ترامب، بإعطاء الموظفتين مجموعة ساعاته وسيارة مرسيدس التي كانت مملوكة يوما ما للممثلة الأمريكية لورين باكال.

وفي ديسمبر 2023، صدر أمر لجولياني بأن يدفع تعويضا للمرأتين، وهما أم وابنتها، مبلغا قدره 148 مليون دولار بسبب التشهير بهما. ومنذ ذلك الحين تحاولان الحصول على أموال التعويض.

وزعم جولياني بلا أي دليل أن الموظفتين قامتا بتزوير الانتخابات بينما كانتا تفرزان الأصوات في فولتون كاونتي في ولاية جورجيا في يوم الانتخابات في 2020.

وأصبحت المرأتان هدفا لأنصار ترامب الغاضبين بعد ظهورهما في مقطع مصور تم تداوله عبر الإنترنت.

ووفق الحكم يجب أن يسلم جولياني الشقة خلال أسبوع. ثم يحق للمرأتين بيعها، بحسب ما قاله محاميهما آرون ناثان لشبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية.