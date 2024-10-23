وفا: تصعيد إسرائيلي خطير في شمال قطاع غزة يسفر عن شهداء ومصابين وتدمير واسع

شهد شمال قطاع غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "تصعيدا عسكريا خطيرا" من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث شنت الطائرات الحربية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن الغارات أسفرت عن "استشهاد وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف منازل المدنيين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً غرب جباليا البلد شمالي القطاع".

وأضافت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مخيم جباليا مستخدمة القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى ضربات في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ومحيط بركة الشيخ رضوان.

وأشارت وفا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل للأسبوع الثالث على التوالي حصاره على شمال قطاع غزة، "مستمرا في قصف المنازل وتهجير السكان قسراً، مع منع إدخال المواد الغذائية والطبية والضروريات الأساسية حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة".