اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان



قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند مثلث الطيبة - رب ثلاثين - العديسة الحدودي.

وأشارت إلى أن «العدو الإسرائيلي يحاول التسلل إلى الأراضي اللبناني، فيما تقصف مدفعيته المثلث المذكور»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي، نطاق حربها لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، بمقتل 63 شخصًا وإصابة 234 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11 ألفًا و862.