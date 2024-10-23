مسؤولون أمريكيون: حصيلة وفيات إعصار هيلين بإحدى مقاطعات نورث كارولينا تزيد بمقدار 30 حالة عن الرقم الفعلى

أفاد بيان صدر اليوم الثلاثاء عن مكتب قائد الشرطة وبيانات من ولاية نورث كارولينا إن مقاطعة بونكوم التي توجد بها مدينة آشفيل سجلت حصيلة وفيات ناجمة عن الإعصار هيلين أعلى من العدد الفعلي لحالات الوفاة بـ30 حالة وفاة، وهو ما يقلل بشكل كبير من حصيلة ضحايا العاصفة التاريخية.

ويشير مسؤولو مقاطعة بونكوم، الذين أبلغوا في السابق عن 72 حالة وفاة، الآن إلى أن حصيلة الوفيات في المقاطعة تبلغ 42 حالة وفاة فقط.

وترجع الحصيلة التي أعلنتها المقاطعة إلى بيان صحفي صدر في 3 أكتوبر، ذكر فيه مسؤولو المقاطعة أن "72 شخصا لقوا حتفهم بسبب الإعصار هيلين"، ليكرروا الرقم الذي ذكره قائد الشرطة كوينتين ميلر في مؤتمر صحفي سابق.

إلا أن مسؤولي الولاية، الذين اعتمدوا على مراجعات أجراها مكتب رئيس الطب الشرعي في رالي، أبلغوا باستمرار عن عدد أقل من ذلك الذي سجلته المقاطعة. واستقرت حصيلة الضحايا في مقاطعة بونكوم المدرجة في حصيلة الولاية عند 42 حالة وفاة منذ 10 أكتوبر على الأقل.



وأقر مكتب قائد شرطة مقاطعة بونكوم اليوم الثلاثاء في بيان له بأن عدد الوفيات في المقاطعة كان أقل من العدد الذي قدمه. وأشار البيان المنسوب إلى مسؤولة الإعلام كريستينا إسماي إلى عوامل تتراوح بين أسباب الوفاة المحدثة وتحديات الاتصالات بعد أن أدت العاصفة إلى انقطاع خدمة الهواتف المحمولة والكهرباء في العديد من المقاطعات الجبلية.

وقال البيان "في أعقاب الإعصار هيلين، تم تصنيف جميع الوفيات على أنها مرتبطة بالعاصفة ومن مقاطعة بونكوم. ومع ذلك، ومع مرور الأيام، تمكن مكتب قائد شرطة مقاطعة بونكوم من تحديد من توفي بسبب الإعصار، ومن كان في الواقع من مقاطعة بونكوم، ومن توفي لأسباب أخرى".