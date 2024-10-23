تراجع غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1% إلى ما يعادل 84ر3 مليون مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 2% خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 88ر3 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1% إلى ما يعادل 90ر3 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل 86ر3 مليون مسكن في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين لدى الاتحاد: "مبيعات المساكن تدور حوالي مستوى 4 ملايين وحدة (سنويا) خلال الـ 12 شهرا الماضية، لكن العوامل المرتبطة عادلة بزيادة مبيعات المساكن تتطور.. هناك زيادة في المعروض المتاح للاختيار أمام المستهلكين، وانخفاض معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي واستمرار الاقتصاد في ضخ وظائف جديدة.. ربما يتردد بعض المستهلكين في شراء أشياء كبيرة مثل المسكن قبل الانتخابات المقبلة".

وأشار تقرير الاتحاد إلى زيادة المعروض في سوق المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1% إلى 39ر1 مليون وحدة، مقابل 37ر1 مليون وحدة خلال الشهر السابق، وبزيادة نسبتها 23% عن سبتمبر/أيلول من العام الماضي حيث 13ر1 مليون وحدة.

ويكفي المعروض حاليا لتغطية طلبات الشراء لمدة 3ر4 أشهر في ضوء معدلات المبيعات الراهنة، في حين كان في أغسطس يكفي لتغطية مشتريات 2ر4 سشهرا وفي سبتمبر من العام الماضي 4ر3 شهرا.

في الوقت نفسه تراجع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% إلى 5ر404 ألف دولار للوحدة مقابل 2ر414 ألف دولار أغسطس وبزيادة نسبتها 3% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 7ر392 ألف دولار.