الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على سائر الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الادارية 27 17

6 اكتوبر 27 18

بنهــــا 26 18

دمنهور 26 19

وادى النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 18

دمياط 26 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 28 16

السويس 25 19

العريش 27 14

رفح 26 15

رأس سدر 29 20

نخل 26 11

كاترين 24 09

الطور 27 19

طابا 26 18

شرم الشيخ 29 22

الاسكندرية 28 21

العلمين 27 21

مطروح 26 22

السلوم 23 19

سيوة 26 15

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 32 22

حلايب 29 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 18

المنيا 29 16

أسيوط 29 15

سوهاج 30 17

قنا 31 19

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادى الجديد 32 18

أبوسمبل 33 20

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 36 21

الرياض 31 17

المنامة 31 26

أبوظبى 37 27

الدوحة 34 28

الكويت 27 17

دمشق 21 05

بيروت 25 18

عمان 22 10

القدس 22 12

غزة 27 17

بغداد 25 10

مسقط 33 28

صنعاء 27 11

الخرطوم 39 26

طرابلس 27 20

تونس 26 19

الجزائر 22 16

الرباط 26 16

نواكشوط 38 23

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 01

إسطنبول 20 12

إسلام آباد 30 19

نيودلهى 33 21

جاكرتا 35 24

بكين 20 08

كوالالمبور 36 25

طوكيو 27 18

أثينا 23 14

روما 24 16

باريس 19 13

مدريد 21 12

برلين 15 08

لندن 17 12

مونتريال 10 03

موسكو 08 05

نيويورك 17 08

واشنطن 19 05

أديس أبابا 24 10