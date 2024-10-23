كوريا الجنوبية تحيط الناتو بالدعم العسكري الذي تقدمه بيونج يانج لموسكو

من المقرر أن يصل ممثلو كوريا الجنوبية إلى مقر حلف الناتو في بروكسل مطلع الأسبوع المقبل لتبادل الأفكار بشأن" دعم" كوريا الشمالية لروسيا في حربها المستمرة ضد أوكرانيا.

وسلط الأمين العام للحلف مارك روته الضوء على مدى إلحاح الموقف خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال، مشيرا إلى أن الموضوع الرئيسي سيكون ما إذا كانت كوريا الشمالية سترسل بالفعل قوات إلى أوكرانيا.



وقال روته إن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا كبيرا في الحرب.

واتهم وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، الجمعة، الجيش الكوري الشمالي بإرسال نحو 1500 جندي إلى روسيا للتدريب "قبل انتشارهم المتوقع في أوكرانيا".

وفي المجمل، قالت الوكالة إن كوريا الشمالية قررت إرسال نحو 12 ألف جندي لتقديم الدعم لروسيا، بما في ذلك وحدات خاصة.

وفي حديثه في تالين مساء الثلاثاء، قال روته إنه لا يستطيع تأكيد أي مشاركة نشطة للجنود الكوريين الشماليين في هذا الوقت. ومع ذلك، قال إن سول ستقدم أحدث المعلومات في أوائل الأسبوع المقبل.