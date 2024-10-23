فنانون وأكاديميون يطالبون الحكومة الإسبانية بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل

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طالب أكثر من 300 فنان وأكاديمي في إسبانيا، بمن فيهم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار بيدرو ألمودوفار، حكومة بلادهم بوقف تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية مع إسرائيل.

وجاء طلب الفنانين والأكاديميين عبر رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، دعوا فيها إلى "قطع كامل" للعلاقات العسكرية مع إسرائيل.

وأضافوا: "نشاهد بفزع المجازر التي ترتكبها إسرائيل كل يوم منذ أشهر".

وذكروا أنه على الحكومة في إسبانيا "أن تفعل المزيد من أجل حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني، لأنها دائما تُعرّف نفسها بأنها تقدمية وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي".

ولفتوا إلى أن وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل ليس "التزاما أخلاقيا" فقط، بل هو "التزام بالقانون الدولي".

والأسبوع الماضي، طالب رئيس الوزراء سانشيز قادة الاتحاد الأوروبي بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين رسميا