استشهاد طبيب يعمل بمستشفى كمال عدوان بعد إطلاق الاحتلال النار عليه من طائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد الطبيب في مستشفى كمال عدوان محمد غانم بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن مصادر صحفية قولها إن «الطبيب محمد غانم، استشهد بعد إطلاق النار عليه من طائرة مسيرة في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة».

وأمس الثلاثاء، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، المرضى والجرحى وأهاليهم وأجبرهم على إخلاء مستشفى كمال عدوان، في شمال قطاع غزة.

وخرج الفلسطينيون وهم لا يعرفون إلى أين يتجهون، حيث هدد الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا وهي المطاف الأخير لأكثر من 150 ألف مواطن، وذلك في إطار عمليات التهجير والتطهير العرقي المستمرة التي تمارسها ضد سكان شمال غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,718 مواطنا، وإصابة 100,282 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.