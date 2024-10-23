باريس سان جيرمان يتعادل مع آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع محاولات مكثفة من جانب باريس سان جيرمان في الشوط الثاني، في محاولة لاقتناص الفوز.

وتقدم فريق بي إس في أيندهوفن في النتيجة بالدقيقة 34 عن طريق اللاعب نوا لانج، فيما نجح أشرف حكيمي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 55، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الرابعة، التي يحتل بها المركز الـ 17 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما ارتفع رصيد بي إس في آيندهوفن إلى النقطة الثانية، التي يحتل بها المركز الـ 27.