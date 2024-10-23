ألمانيا والمملكة المتحدة تشعران بالقلق إزاء إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا

أعرب وزيرا دفاع ألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقهما إزاء تقارير بشأن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا، قبل انتشار محتمل في أوكرانيا.

وقال وزير دفاع ألمانيا بوريس بيستوريوس، الذي يقوم بزيارة إلى لندن للتوقيع على اتفاق دفاعي ثنائي تاريخي، إن مشاركة قوات كورية شمالية في الحرب الروسية ستمثل نوعا من التصعيد.

وأضاف: "أنا قلق للغاية بشأن هذا التطور".

وقال نظيره البريطاني جون هيلي، إن الوزيرين يدينان تماما هذا الأمر بوصفه تصعيدا محتملا.

غير أنه قال إنه بينما يبدو أنه من المرجح للغاية أن تكون قوات كورية شمالية قد تم نشرها في روسيا، إلا أنه من المؤكد أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان قد تم نشرها في جبهة القتال.

ووصف هيلي، أيضا الخطوة بأنها مؤشر على اليأس من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.