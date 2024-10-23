أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي أن إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب لم تناقش موقفه مع الفريق، حال التعثر في أي بطولة قادمة.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزمالك: "الإدارة لم تناقشني بشأن الهزيمة أو الفوز في المباريات خلال بداية الموسم الجاري".

وأضاف المدرب السويسري: "كلاعب ومدرب أبحث دائمًا عن تحقيق الانتصارات، لقد كنت قائدًا لفريقي مثل محمد الشناوي حاليًا، وكان هدفي الفوز في جميع المباريات، كنت أكافح كلاعب من بداية صافرة المباراة".

وتابع: "اللاعب لديه ميزة أنه من الممكن أن يحسم المباراة بفرصة واحدة، هذه الميزة ليست لدي الآن لأنني أصبحت مديرًا فنيًا، ولكنني أحضر اللاعبين بشكل جيد".

وأكمل: "اللاعبون يعرفون أننا سنفوز فقط عند تطبيق اللعب الجماعي، ولكن الفردية ستبعدنا عن تحقيق أهدافنا، ولن نفوز بهذه الطريقة، وأنا متأكد أن الخبرة والجودة لدي لاعبي فريقي كافي تمامًا لتحقيق الفوز في مباراة الغد، في حال وجود التوفيق".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي هو هداف الدوري، وطاهر محمد طاهر سجل هدفين في المباراة الماضية، وهذا أمر جيد لي كمدرب، وهذا يمنح ثنائي الهجوم ثقة كبيرة".

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك مساء غدًا الخميس، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.