نائب المستشار الألماني يتوجه إلى الهند للمشاركة في مشاورات حكومية

يتوجه نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأربعاء إلى الهند للمشاركة في مشاورات حكومية بين البلدين، والتي من المنتظر أيضا أن يشارك فيها المستشار أولاف شولتس، الذي سيتوجه إلى هناك غدا الخميس.

ويتوجه هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، رفقة وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، الذي يعتزم إجراء مناقشات حول موضوع جذب العمال المهرة من الهند.

ويعتزم هابيك افتتاح مؤتمر اقتصادي في العاصمة الهندية نيودلهي غدا. ويُجرى تنظيم المؤتمر المعروف باسم "مؤتمر آسيا-الباسفيك" من قبل ممثلي الأعمال الألمان ووزارة الاقتصاد الألمانية. ووفقا للوزارة، فإن المنطقة تعتبر أهم شريك تجاري غير أوروبي للشركات الألمانية. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والهند حاليا على إبرام اتفاقية لتحرير التجارة.

وحتى عودته إلى برلين يوم السبت المقبل يعتزم هابيك لقاء وزراء هنود وحضور مباراة للهوكي. ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن الهدف من الزيارة أيضا تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، الذي تُعقَد عليه آمال كبيرة في التحول إلى اقتصاد أكثر ملائمة للمناخ. ويرافق هابيك وفد اقتصادي.