أعلن الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع العروبة، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي العين على منصة «إكس»: «تأجيل مباراة العين والعروبة في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لتقام يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024».

ومن المقرر أن يواجه فريق العين نظيره الأهلي، يوم الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة الدولي، في الدور الثاني من بطولة كأس إنتر كونتيننتال 2024.

وكان الفريق الإماراتي قد خسر أمام نظيره الهلال السعودي بنتيجة 4 - 5، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.