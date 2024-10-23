وزير خارجية السعودية ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

استقبل وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في الرياض، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السعودية، جرى خلال الاستقبال بحث المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية للشئون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، قبيل مغادرة إسرائيل إن الوقت حان لإنهاء حرب غزة.

وجاء ذلك قبل مغادرته إسرائيل متجها إلى السعودية، محطته التالية في جولة في المنطقة بغرض خفض التصعيد في غزة ولبنان.

وأضاف: «من المهم أن ترد إسرائيل على هجوم إيران عليها في الأول من أكتوبر بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر».

وحض بلينكن إسرائيل على تجنّب «مزيد من التصعيد»، في ردّها على إيران.