الاتحاد الأوروبي يحث على إنشاء هيئة استخباراتية لمواجهة التهديدات الخارجية

يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقوم تدريجيا بإنشاء هيئة استخباراتية مكتملة الأركان، لمواجهة التهديدات الصادرة عن الجهات الأجنبية الفاعلة، بصورة أفضل، وللاستجابة بقوة أكبر لعمليات التجسس التي تحدث داخل حدوده، وذلك بحسب ما ورد مؤخرا في مسودة صدرت عن تقرير طلبته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، بأن الخدمة الاستخباراتية الجديدة ستقوم بجمع معلوماتها الخاصة بشأن التهديدات التي تنشأ خارج حدود الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف التكتل بأكمله، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على التقرير.

ويشار إلى أن الهدف من ذلك هو تجنب التداخل مع الوكالات الوطنية، والمساعدة في مواجهة عمليات التجسس التي تستهدف مؤسسات الاتحاد الأوروبي.