المحكمة الألمانية الاتحادية تقضي بعدم جواز نشر صور ملتقطة بطائرات مسيرة لأعمال فنية

قضت المحكمة الاتحادية الألمانية، بعدم جواز نشر صور لأعمال فنية التقطت عبر طائرات مسيرة باعتبارها انتهاكا لحقوق الطبع والنشر.

وقال رئيس المحكمة في كارلسروه اليوم الأربعاء، إنه عبر نشر مثل هذه الصور تعدت جهة نشر على حق أصحاب العمل في الاستنساخ والتوزيع لأعمالهم.

وتدور القضية حول صور التقطت جوا لمجسمات فنية لكتابين على جبال هالدن في منطقة الرور. وأبرم أصحاب العمل الفني عقودا مع شركة "بيلد-كونست"، والتي تحمي حقوق ومطالبات أصحاب الأعمال الفنية. واشتكت الشركة من أن صورا التقطت عبر طائرات مسيرة على نحو لا تتم تغطيته بما يسمى "حرية البانوراما".

وطالبت الشركة جهة النشر برسوم الترخيص والتعويض. ودعمت المحكمة الاتحادية هذا الرأي ورفضت الطعن الذي قدمته جهة النشر ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هام.

تجدر الإشارة إلى أن "حرية البانوراما" تُحد من حقوق الطبع والنشر، وبموجبها يجوز استنساخ وتوزيع وإعادة نشر أعمال معروضة في طرق أو شوارع أو أماكن عامة. وبحسب تفسير القاضي، فإن هذا ينطبق على الصور التي يتم التقاطها من أماكن يمكن لعموم الناس الوصول إليها.