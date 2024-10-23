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«أهلي 2008» يخسر أمام إنبي في بطولة الجمهورية

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 8:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 8:24 م

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد 2008»، أمام ضيفه إنبي بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق ياسين ياسر، وسجل إنبي هدفيه قبل نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2008» عند 11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، مسجلًا 13 هدفًا مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس.


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