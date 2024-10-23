الدفاع المدني في صور يطلب من السكان الإخلاء الفوري بعد تحذيرات إسرائيلية



أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن فرق الدفاع في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في صور، تجوب شوارع المدينة، وتطلب من المواطنين عبر مكبرات الصوت الإخلاء الفوري، بعد تهديدات العدو باستهداف بعض الأماكن.

وأشارت الوكالة إلى أن جمعية الرسالة للإسعاف الصحي أقفلت مداخل مدينة صور لمنع الدخول إليها، كما أجلت عائلات إلى مراكز.

وذكرت أن فرق الدفاع المدني اللبناني تعمل على نقل المسنين والمواطنين الذين يعانون من حالات صعبة إلى أماكن آمنة، بعد التهديد الإسرائيلي لمدينة صور.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من سكان في منطقة في صور بجنوب لبنان إخلاء مساكنهم قبل «عمل عسكري» ينوي القيام به.

ودعا الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، مرفقاً رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها، السكانَ «إلى إخلاء منازلهم فوراً»، قائلًا إن «كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرِّض حياته للخطر».

ونفَّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، خلال أقل من 24 ساعة، غارتين في محيط بيروت، أسفرت الأولى، أمس، عن مقتل 17 شخصاً، وإصابة العشرات بجروح قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في حين أدَّت الأخرى إلى تدمير بناء كامل بمنطقة الغبيري، وهي غارة تبعد أقل من كيلومتر واحد عن أحياء العاصمة اللبنانية.

واستهدف الطيران الحربي أيضاً مدينة النبطية، مما أدى إلى إزالة أحياء كاملة فيها، وأيضاً مدينة صور.

وأُفيد أيضاً بوقوع مجزرة في بلدة تفاحتا، مساء أمس، وصل عدد القتلى فيها إلى 12 شخصاً، باستهداف منزل كان يستقبل مُعزّين بمقتل صاحبه في بلدة المروانية صباحاً.