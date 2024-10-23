الرمادي: حصلت على أكبر من حقي في الإشادة بعد مباراة الأهلي

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أنه حصل على أكثر من حقه في الإشادة، بعد المستوى الذي قدمه فريقه، في مباراة الأهلي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بيراميدز: "موضوع الإشادة الزيادة يقلقني كثيرًا.. نحتاج للحظة صدق مع النفس ونحتاج لمزيد من العمل".

وأضاف: "الجميع أشاد بأداء فريقنا بعد مباراة الأهلي، لكن بعد فترة لن يذكر أحد سوى النتيجة، ونحتاج أن نقدم الأداء والنتيجة، وأعتقد أنني حصلت على تقدير أكبر من حجمي كثيرا، والفضل لله وللاعبين".

وأضاف: "لا أحد يذكر ما حدث في الماضي، ونحن نحتاج معرفة أخطائنا وأنا المسؤول كمدرب عن هذه الأخطاء بغض النظر عن مواجهة بيراميدز القادمة".

وتابع: "لدي خيارين الآن، الأول هو أن ألعب بالأساسيين ولدي مباراة بعد أيام في الدوري، أو أخوض المباراة بلاعبين أخرين وأمنحهم الفرصة، خصوصًا أن هذه مباراة ليست متساوية مع النهائي".

وأتم أيمن الرمادي تصريحاته قائلًا: "من أولوياتي تجهيز المزيد من اللاعبين، والبدلاء أيضًا مهمين جدًا بالنسبة لي لأنني عانيت من قلة البدلاء في الموسم الماضي ولا أريد تكرار الخطأ".

ويواجه نادي سيراميكا كليوباترا فريق بيراميدز في الرابعة والربع عصر غدًا الخميس، على ملعب آل نهيان، في مباراة تحديد المركز الثالث، ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.