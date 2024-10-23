 بريست الفرنسي يفرض التعادل على ليفركوزن الألماني بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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بريست الفرنسي يفرض التعادل على ليفركوزن الألماني بدوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:50 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة باير ليفركوزن الألماني وستاد بريست الفرنسي، التي أقيمت على ملعب رودورو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل فلوريان فيرتز هدف التقدم لباير ليفركوزن في الدقيقة 24، فيما أدرك ليس ميلو هدف التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 39، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما للنقطة السابعة في المركزي الثالث والرابع في ترتيب المجموعة بدوري الأبطال، فيما يتصدر أستون فيلا ترتيب المسابقة بـ 9 نقاط.

وفي سياق متصل، انتهت مباراة أتالانتا الإيطالي وسيلتك الإسكتلندي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري، في الجولة ذاتها من دوري الأبطال.


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