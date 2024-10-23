حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر

بيعت حلوى الدببة الجيلاتينية التي تحتوي على الميوسيمول، وهو سم يسبب الهلوسة موجود في فطر يعرف باسم " فطر الذباب " ، وذلك في آلات البيع في وسط ألمانيا.



وأعلنت السلطات الألمانية في فريدبرج اليوم الثلاثاء أنه تم بيع هذه الحلوى الخطيرة في ثماني آلات بيع في منطقة فيتراو في ولاية هيسن.



وتم نقل شاب إلى المستشفى بعد فترة قصيرة من تناوله عبوة من هذه الحلوى وذلك بعد أن ظهرت عليه أعراض التسمم.



وأظهرت التحقيقات التي أجرتها وكالة مراقبة الأغذية في منطقة فيتراو بسرعة أن حلوى الدببة تحتوي على مادة الميوسيمول السامة .



وأصدرت السلطات تحذيرا من استهلاك هذه الحلوى في منتصف أغسطس، مشيرة إلى أن مثل هذه الحلوى ضارة بالصحة وخطيرة بشكل خاص بالنسبة للأطفال، حيث يمكن الخلط بينها وبين الحلويات العادية. وبحسب التقرير، كانت تباع سابقا عبر الإنترنت فقط.



وتم الطلب من مشغل آلات البيع إزالة المنتج من السوق على الفور. وفي الوقت نفسه، تم إصدار تحذير على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي وأخيرا على مستوى أوروبا بخصوص هذه الحلوى .