تقرير للأمم المتحدة: إعادة بناء غزة قد تستغرق 350 عاما إذا ظلت تحت الحصار

حذرت وكالات الأمم المتحدة لفترة طويلة من أن إعادة بناء قطاع عزة قد تستغرق عقودا بعد الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس، والذي يعد أحد أكثر الحملات العسكرية دموية وتدميرا منذ الحرب العالمية الثانية.

والآن وبعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب، يتحدث تقرير جديد عن أن إعادة بناء قطاع غزة قد تستغرق قرونا.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير صدر أمس الاثنين إنه إذا انتهت الحرب غدا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائما قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 350 عاما لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب.

وتسببت الحرب الحالية في دمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تم تدمير أحياء بأكملها وتدمير الطرق والبنية التحتية الحيوية بشكل كامل. ويجب أن تتم إزالة جبال من الأنقاض المليئة بالجثث المتحللة والذخائر غير المنفجرة قبل البدء في إعادة البناء.

وأضاف التقرير "بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023 لن تضع غزة على المسار اللازم للتعافي والتنمية المستدامة... إذا عاد اتجاه النمو المسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، والذي كان يبلغ 4ر0% في المتوسط، ستحتاج غزة إلى 350 عاما فقط لكي تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2022".