 خبراء الأرصاد الجوية : العاصفة كريستي تشتد لتتحول إلى إعصار في شرقى المحيط الهادىء - بوابة الشروق
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خبراء الأرصاد الجوية : العاصفة كريستي تشتد لتتحول إلى إعصار في شرقى المحيط الهادىء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 1:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 1:23 ص

أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة كريستي اشتدت لتتحول إلى إعصار في شرقى المحيط الهادئ ومن المتوقع أن تبقى بعيدة عن اليابسة .


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