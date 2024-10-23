خبراء الأرصاد الجوية : العاصفة كريستي تشتد لتتحول إلى إعصار في شرقى المحيط الهادىء

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أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة كريستي اشتدت لتتحول إلى إعصار في شرقى المحيط الهادئ ومن المتوقع أن تبقى بعيدة عن اليابسة .