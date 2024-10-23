علق الفنان عبد الرحيم حسن، على النجاح الذي حققته مشاركاته في مسلسلي «الحشاشين - حالة خاصة» خلال موسم دراما رمضان الماضي، وذلك رغم ظهوره فيهما كضيف شرف.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء: «الحمد لله، بدخل أشارك في المسلسل كضيف شرف حتى لو مشهد؛ لكن بقول أخطار المشهد ووفقت في المسلسلين، وخاصة حالة خاصة بسبب تعاطف الناس مع حالة البطل، لأني قدمت دور عمه الذي أكل نصيبه، وكان ضده فكان لازم اتعرض للتجريح».

وتابع: «عموما أنا في السنوات الأخيرة أظهر كضيف شرف لكن الحمد الله إن فيه شغل أساسا كضيف شرف أو لا المهم التواجد».

وتطرق إلى مشاركته في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، قائلا: «استقبلت مكالمة من المخرج محمد سامي عرض عليّ فيه الظهور كضيف شرف في المسلسل، وقدمت دور زوج الفنانة سلوى عثمان، الذي كان يمنعها من الاعتراف بالحقيقة».

واختتم: «الناس كانت تقابلني في الشارع تقول لي (ياعم خليها تقول الحقيقة وخلصنا)، الشعب المصري دمه زي العسل، والحمد الله الدور قلب الدنيا وكان تريند بين الجمهور».