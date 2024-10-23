مقتل 5 أشخاص جراء هجوم على شركة دفاعية رائدة في أنقرة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مهاجمين نفذوا تفجيرات وأطلقوا الرصاص في الهجوم الذي استهدف مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش).

وقال إردوغان أثناء اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في مدينة قازان، بجمهورية تتارستان الروسية،: " أدين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع وأتمنى الرحمة لشهدائنا".

وقدم بوتين تعازيه لأردوغان في ضحايا الهجوم.

وأوضح رئيس بلدية قازان كهرمان كازان، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن الهجوم، على الشركة التي تقع على أطراف العاصمة أنقرة، قد هدأ لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن اثنين على الأقل من منفذي الهجوم لقيا حتفهما.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قوله إن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم على مقر الشركة في أنقرة اليوم الأربعاء.

وأضاف أن 22 شخصا أصيبوا أيضا في الهجوم الذي وقع على مشارف العاصمة أنقرة.

وأشارت (د ب أ) إلى أن يرلي كايا ربط الحادث بحزب العمال الكردستاني المحظور، قائلا إن الهجوم يحمل بصمات الحزب.

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم.

ويذكر أن ميليشيات كردية وتنظيم داعش وجماعات يسارية متطرفة شنت هجمات في تركيا في السابق.

وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة أن مجموعة من المسلحين وصلوا إلى مدخل المجمع في سيارة أجرة أثناء تبديل نوبات الحراسة، وفجر أحد منفذي الهجوم، على الأقل قنبلة، بينما اقتحم الباقون المجمع.

وأضافت القناة أن إطلاق النار تواصل داخل المقر وأنه ربما يكون تم احتجاز رهائن من العاملين داخله..

وأفادت القناة برؤية مروحيات تحلق فوق مقر الشركة.

كانت قناة "إن تي في" ذكرت في وقت سابق أنه تم إرسال قوات أمن وسيارات إسعاف ورجال إطفاء إلى الموقع.