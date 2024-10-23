الرئيس الروسي يقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول بريكس

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول تجمع بريكس؛ خاصة أن «التعاون بين دول بريكس يعزز النمو الاقتصادي».

وأضاف خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية لقمة تجمع «بريكس» في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، أن «حصة دول بريكس في الاقتصاد العالمي تتجاوز حصة مجموعة السبع».

وأشار إلى أن «منصة الاستثمار العالمية الجديدة لمجموعة بريكس، ستوفر الموارد المالية لجميع دول الجنوب العالمي».

كما اقترح الرئيس الروسي إنشاء بورصة حبوب لدول بريكس؛ توفر أسعارا عادلة وتحمي السوق من المضاربة.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس» 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.

كما يتناول إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.

وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.