سكولز: صلاح أسوأ لاعب يتم وصفه بالأفضل

وجه بول سكولز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق انتقادات قوية لمحمد صلاح، نجم نادي ليفربول، مُشيرًا إلى أنه أسوأ لاعب يتم وصفه بالأفضل.

وقال بول سكولز في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "أرني سلوت، المدير الفني لليفربول لم يكن لديه خيارًا إلا استبعاد صلاح من مباراة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، فاللاعب مستواه سيء للغاية".

وأضاف النجم الإنجليزي: "لطالما اعتقدت أنه حتى عندما كان يسجل الأهداف، يبدو أن مستواه قبيحًا في بعض الأحيان".

وتابع: "إن الكرة ترتد من ساقيه، إنه يقوم ببعض أسوأ الأشياء التي يمكن أن تراها من مهاجم مركزي".

وأتم بول سكولز تصريحاته قائلًا: "إذا توقف صلاح عن تسجيل الأهداف، فسيضطر أرني سلوت إلى استبعاده في وقت ما.. إنه أسوأ لاعب يُقال عنه أنه أفضل لاعب".