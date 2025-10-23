 إيرباص وليوناردو وتاليس تعلن دمج قطاعاتها الفضائية في شركة جديدة - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 1:25 م القاهرة
إيرباص وليوناردو وتاليس تعلن دمج قطاعاتها الفضائية في شركة جديدة

باريس - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 1:19 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 1:19 م

أعلنت شركات الطيران والدفاع الأوروبية إيرباص وليوناردو وتاليس، اليوم الخميس، اعتزامها دمج قطاعاتها الفضائية في شركة جديدة.

وتتوقع الشركات، من خلال توحيد عملياتها في مجال الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء، تعزيز استقلالية أوروبا في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الاتصالات والملاحة ومراقبة كوكب الأرض والعلوم والأمن القومي، بحسب ما أعلنته الشركات الثلاث بعد توقيع مذكرة تفاهم.

ومن المتوقع أيضا أن تعمل الشركة الجديدة – التي من المقرر أن يتم إطلاقها في عام 2027 - كشريك للحكومات في برامج الفضاء الوطنية الجديدة.

ولم يتطرق البيان المشترك للإعلان عن الشركة الجديدة، اسم الشركة.

