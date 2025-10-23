التعليم: توحيد عزف السلام الوطني داخل المدارس لمدة 47 ثانية

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بتوحيد عزف السلام الوطني داخل المدارس ليكون بزمن (٤٧) ثانية.

وأشارت إلى أنه إيماء إلى التوجيهات الصادرة بشأن اختلاف زمن عزف السلام الوطني الجمهورية مصر العربية خلال الاحتفالات والمهرجانات والبطولات الدولية، من حيث المدة، وحرصاً على تقديم السلام الوطني – الذي هو رمز الدولة – بالشكل اللائق، يتم الالتزام بتوحيد عزف السلام الوطني داخل المدارس ليكون بزمن (٤٧) ثانية، ويراعى ذلك في أثناء الطابور والأنشطة والمسابقات والبرامج المختلفة وتدريب الطلاب والطالبات على ذلك.

ووجهت الوزارة المدارس بضرورة تصحيح كتب التقييمات أولًا بأول ورصد الدرجات بدقة، بما يضمن متابعة حقيقية لمستوى أداء الطلاب.