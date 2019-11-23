جونسون: البيان الرسمي لحزب المحافظين يصدر غدا

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتطلع لإصدار البيان الرسمي الخاص بحزب المحافظين غدا الأحد، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من توجه البلاد إلى مراكز الاقتراع.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن جونسون قوله فى تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى إن البيان سوف يحترم الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف يسمح للحكومة بالتركيز على إفادة الأمة بشكل حقيقي.

وجاءت التغريدة عقب ظهور جونسون وقادة الأحزاب الثلاثة الكبرة الأخرى على تلفزيون "بي بي سي" في وقت متأخر من أمس الجمعة، التي واجه خلالها أسئلة صعبة بشأن قضايا تشمل العنصرية والجهاز الوطني للصحة وجدارته بالثقة.

ومن بين ما تعهد به المحافظون هو الاستثمار في الأجهزة والخدمات العامة، حيث قالوا إن الانتهاء من البريكست سوف يسمح للحزب بالتركيز على القضايا المهمة.

وتعهد المحافظون أيضا بتوفير مليون منزل آخر "على الأقل" في السنوات الخمس المقبل.

وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين للمشاهدين إنه في حال شكل حزب العمال الحكومة المقبلة، سوف يظل على الحياد في استفتاء جديد بشأن أي اتفاق جديد خاص بالبريكست يتفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي.

وتلقى أيضا أسئلة قوية بشأن الخطط لزيادة الضرائب وما إذا كان قد يبرم اتفاقا مع الحزب الوطني الأسكتلندي بعد الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر.