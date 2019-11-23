وفاة 24 شخصا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في كينيا

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ذكر مسؤولون، اليوم السبت، أن انهيارات أرضية وفيضانات ناتجة عن أمطار موسمية تسببت في مقتل 24 شخصا في كينيا.

وقال أبولو أوكيلو، مفوض مقاطعة ويست بوكوت كاونتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 17 شخصا على الأقل طمرتهم انهيارات أرضية بعد منتصف الليل في المقاطعة الواقعة شمال العاصمة نيروبي.

وأضاف أوكيلو أن فيضانات جرفت أسرة من سبعة أفراد في منطقة أخرى بالبلاد.

وقال إيمانويل إميمي، وهو منسق صندوق العمل الإيجابي الحكومي الوطني، إن عددا غير معلوم من الأشخاص فقدوا اليوم السبت، بينما تضررت بشدة البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور.

واستمرت هطول الأمطار الغزيرة اليوم السبت، فيما أرسل الصليب الأحمر الكيني فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وقال أوكيلو لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "ارتفع منسوب مياه الأنهار مجدد، وبالتالي قد يكون الضرر أسوأ".