العلم يؤكد: الطيبة تطيل العمر

جاء فى كتاب د. كيلى هاردنج Kelli Harding أستاذ علم النفس بجامعة كولومبيا الأمريكية: The Rabbit effect.

أن الطيبة التى قد يتمتع بها إنسان دون غيره إنما هى بالفعل عامل مهم لإطالة العمر، فالطيبة إنما تدعم مناعة الإنسان ولها أثر فاعل على ارتفاع ضغط الدم، تجربة د. كيلى التى ضمنتها كتابها الأخير والذى يلقى رواجا كبيرا جاءت بعد مجموعة دراسات علمية أجرتها بمعاونة طلابها وفريق للبحث العلمى فى شئون النفس وقد صادف صدور الكتاب نشر بحث آخر عن «السلوك الطيب» الذى لا يتجلى به إنسان هذا العصر طالبا من البشر جميعا أن يجعلوا من الطيبة سلوكا «معديا» ينتقل من إنسان لآخر لما له من أثر إيجابى بناء على حركة المجتمع.