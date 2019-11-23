وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة الـ20

التقى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا في مدينة ناجويا وسط اليابان بعد ظهر اليوم السبت، وذلك على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتصافح الوزيران ثم تبادلا بعض الكلمات عند بدء المحادثات.

ولم تعرف تفاصيل الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة، ولكن في ضوء أن الوزيرين التقيا بعد يوم من إعلان الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستعلق انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، التي كان من المقرر انتهاء صلاحيتها اليوم السبت، يعتقد أن موتيجي وكانج ناقشا المسألة.

كما يعتقد أن موتيجي حث سول على تصحيح الوضع بشأن تعويضات العمالة إبان الحرب، والذي تعتبره طوكيو خرقا للقانون الدولي.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الجمعة تعليق انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، قائلة إن الجانبين تمكنا من تضييق هوة بعض الخلافات في معركتهما التجارية التي استمرت عدة أشهر.

وقال المكتب الرئاسي إن كوريا الجنوبية وافقت على "وقف مؤقت" لعملية الالتماس في منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بقيود التصدير في طوكيو، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وبهذا الإعلان، كسب الجانبان المزيد من الوقت للتفاوض من أجل حل القضايا العالقة.

كانت اليابان أثارت غضب سول في يونيو الماضي، بعدما شددت من القيود المفروضة على الصادرات من المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات.

وجاء هذا القرار بعد أن ألزمت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن فترة العمل القسري خلال فترة الحرب خلال العهد الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945.

وردا على القيود على الصادرات اليابانية، أعلنت كوريا الجنوبية في أغسطس أنها لن تجدد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، عندما ينتهي سريانها في 23 نوفمبر الجاري.