زيادة المساحات الخضراء بنسبة 10% في المدن أدت إلى انخفاض متوسط الوفيات بنسبة 4%



كشفت دراسة جديدة أن العيش بجانب الغابات يجعلك أطول عمراً، ونشرت تلك الدراسة في مجلة The lancet المدعومة من منظمة الصحة العالمية، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن الدراسة جاء بها أن سكان المدن يعيشون حياة أطول إذا كانوا يقيمون في أحياء تكثر فيها المساحات الخضراء.

وتابع تقرير الغد أن الدراسة اعتمدت على دراسة نحو 8 ملايين شخص من سبع دول، وهي أستراليا وكندا والصين وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، وحاول الباحثون فيها رصد الغطاء النباتي الموجود قرب المنازل لعدة سنوات بالأقمار الصناعية، ومقارنته بظروف الأشخاص الصحية ومعدلات وفاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة خلصت إلى زيادة المساحات الخضراء بنسبة 10% بالمدن أدت إلى انخفاض متوسط الوفيات المبكرة بنسبة 4%، وقللت من معدلات التلوث في الهواء وامتصاص الغازات السامة، وأدت إلى ازدياد مناعة الأشخاص و شجعتهم على ممارسة الرياضة وحدت من التوتر النفسي وساعدت على الاسترخاء والابتعاد عن العادات الصحية الخاطئة.

واختتم الباحثون قولهم إن ازدياد المساحات الخضراء هو أفضل للصحة وأن عمر الإنسان مرتبط بنسبة المساحات الخضراء حوله، مضيفين أن ما يحتاج له كوكب الأرض هو زيادة المساحات الخضراء في جميع المدن المكتظة بالسكان.