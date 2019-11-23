قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة للاستشارات المالية، إنه تم استثمار الكثير من الأموال مؤخرًا في مصر.

وأضاف "هيكل" خلال مشاركته في المائدة النقاشية المستديرة، ضمن فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت: "نحن في الحقيقة سعداء للغاية بهذه التجربة".

كما أعرب عن تطلعه نحو المضي قدمًا في ضخ المزيد من الاستثمارات أكثر وأكثر مستقبًلًا، وتحديدًا في قطاع الطاقة.

وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، تحت عنوان «استثمر في إفريقيا»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين.