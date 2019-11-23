 المدني السعودي: وفاة شخص غرقا بسبب السيول غرب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المدني السعودي: وفاة شخص غرقا بسبب السيول غرب البلاد

الرياض - د ب أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 3:44 م

أعلن الدفاع المدني السعودي، وفاة مواطن سبعيني غرقًا، بسبب السيول في وادي شسع الواقع بمحافظة القنفذة غرب المملكة.

وقال الدفاع المدني ، في بيان صحفي اليوم، إن كوادره عثرت على جثة المتوفى على بعد 3 كيلومترات من موقع سيارته التي حاول بها عبور السيول.

ووفق ما نشرت الصحف السعودية ، جرفت السيول سيارة أخرى غير أن قائدها تمكن من الخروج منها قبل أن تجرفها السيول.

وشهدت المنطقة أمطارًا غزيرة مساء الجمعة تسببت في جريان الأودية وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات من أبرزها الطريق الرابط بين القنفذة ومنطقة عسير والطرق الفرعية المؤدية لقرى المركز.

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